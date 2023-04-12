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Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Bugün Oynanan Oyunlarla Son Buldu

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Liselerarası fiziksel etkinlik ve geleneksel çocuk oyunları kapsamında,
7.8.9.. sınıflar “kaleli yakan top” müsabakaları yapıldı.
Etkinlik boyunca öğrenciler bugün de takım ruhunun, birlik ve beraberliğin başarıyı destekleyen unsurlar olduğunu bir kez daha gösterdiler.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın ; “Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliğine katılım sağlayan tüm öğrencilerimize ve hazırlanmalarında emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ederiz.”ifadelerine yer verdi.Hilal GEZER 

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