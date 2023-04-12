Gelibolu’da 150 m² tarla mahkemeden satılıktır (çoklu satış).
İlçemiz BOLAYIR Mahalle/Köy, 0 Ada, 1953 Parsel, Satışa konu taşınmazın yolu mevcut olmayıp imar durumu söz konusu değildir.
İlçe merkezine 30 km, köy yerleşim alanına 2 km uzaklıktadır. %2 eğimili, makinalı tarıma uygun, kumlu-tınlı toprak yapısına sahip, her türlü kuru tarımın yapılabileceği tarım arazisidir. Taşınmazın yakınında kooperatif evleri bulunmaktadır.
Yüzölçümü 150,00 m2 olup Kıymeti 165.000,00 TLdir.
Yüzölçümü 150,00 m2 olup Kıymeti 165.000,00 TLdir.
İhalenin 1.arttırma ve 2. arttırma tarihleri 23/05/2023- 03/07/2023 tarihleri arasında çoklu satışa uygun şekilde saatleri 10:27 ile 11:07 olarak değişmektedir.
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