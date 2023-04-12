Gelibolu’da 150 m² tarla mahkemeden satılıktır (çoklu satış).

İlçemiz BOLAYIR Mahalle/Köy, 0 Ada, 1953 Parsel, Satışa konu taşınmazın yolu mevcut olmayıp imar durumu söz konusu değildir.

İlçe merkezine 30 km, köy yerleşim alanına 2 km uzaklıktadır. %2 eğimili, makinalı tarıma uygun, kumlu-tınlı toprak yapısına sahip, her türlü kuru tarımın yapılabileceği tarım arazisidir. Taşınmazın yakınında kooperatif evleri bulunmaktadır.

Yüzölçümü 150,00 m2 olup Kıymeti 165.000,00 TLdir.

İhalenin 1.arttırma ve 2. arttırma tarihleri 23/05/2023- 03/07/2023 tarihleri arasında çoklu satışa uygun şekilde saatleri 10:27 ile 11:07 olarak değişmektedir.Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.