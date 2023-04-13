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Bakan Kirişçi Çanakkale’ye Geliyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’nin 14 Nisan Cuma günü Çanakkale’ye geleceği aktarıldı. Bakan Kirişçi ziyareti ile Çanakkale’de bir dizi inceleme ve ziyaret gerçekleştirecek.Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’nin 14 Nisan Cuma günü Çanakkale’ye geleceği aktarıldı.
14 Nisan Cuma günü, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’nin Çanakkale’yi ziyaret edeceği aktarıldı. Bakan Kirişçi ziyareti ile Çanakkale’de bir dizi inceleme ve ziyaret gerçekleştirecek. Haber Merkezi

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