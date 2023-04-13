Okullarda İkinci Dönem Ara Tatili Yarın Başlıyor

Ara tatil için geri sayım sürüyor. İlçemizde 7 bine yakın öğrenci için yarın ara tatil başlayacak. Ara tatil ve bayram tatili ile birlikte eğitime 9 günlük ara verilecek.İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerine 12 Eylül 2022 tarihinde başlandı.

Okullarda ilk ara tatil 14 Kasım-18 Kasım Cuma tarihleri arasında yapıldı.

Bu yılın ikinci ara tatilil ise bugün başlayacak, bayram tatili ile birlikte toplam 9 gün sürecek.

Ara tatil, takvimde yer aldığı şekliyle 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek.

Bayram tatiliyle birleşecek

3,5 günlük ikinci ara tatil, Ramazan Bayramı resmi tatiliyle birleşecek.

Öğretmenler ara tatilde idari izinli sayılacak.

Öğrenciler ara tatilde hem dinlenecek hem de ikinci dönemin yorgunluğunu atacak.

24 Nisan’da eğitim devam edecekEğitim öğretim faaliyetleri, 24 Nisan Pazartesi günü kaldığı yerden başlayacak. Seda LİMAN ZENGİN