Çanakkale adayları Ankara’da

AK Parti Çanakkale Milletvekili Adayları, seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısı kapsamında, Ankara’ya gittiler.

AK Parti İl Başkanı Naim Makas konuyla ilgili yapmış olduğu bilgilendirmede, “Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarını dinledik.Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan, Milletvekilimiz ve Milletvekili Adayımız Jülide İskenderoğlu, Milletvekili Adaylarımız; Ayhan Gider, Nazım Hikmet Keskiner, Halil Zahit Mert, Kadın Kolları Başkanımız Özlem Karadayı, Gençlik Kolları Başkanımız Alperen Uysal ve teşkilatlarımızla birlikte katıldık.

Adaylarımızın partimize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm adaylarımıza başarılar diliyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, AK Kadrolarımızla birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyoruz” ifadeleri yer aldı. Haber Merkezi