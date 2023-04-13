MHP Milletvekilli Adaylarını Tanıttı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çanakkale İl Başkanlığı, milletvekili adaylarını düzenlediği toplantı ile tanıttı. Adaylar, önemli olan sıranın değil partinin olduğunu vurguladı14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine sayılı günler kaldı.Seçimlere hızla yaklaşırken, il teşkilatları ve adaylar da çalışmalarına başladı.

MHP Çanakkale İl Başkanlığı 28.Dönem Milletvekilliğine aday olan isimleri tanıtarak seçim startını verdi.MHP İl Başkanlığında geçen tanıtım toplantısına MHP Çanakkale İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım,Milletvekili Adayları Sıtkı Keçeci, Nahit Özkan, Hasan Babadağlı,Fatih Şahin ile partililer katıldı.Aday tanıtım toplantısında bir açıklama yapan MHP İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım; “Malumunuz üzerine Cumhuriyetimizin 100.yılını taçlandıracağımız bir sürece girdik. Bu süreç Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin destansı yürüyüşünün kat ve kat güçlenerek çok daha ileri vizyonlara taşıyacağı bir süreci beraberinde getirecektir.Nasipse 14 Mayıs günü Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz bir seçime girecek.Gerçekleştireceğimiz Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde biz Cumhur İttfakı tarafında olduğumuzu yıllardır beyan ediyoruz.Aday belli karar net dedik ve Cumhurbaşkanlığı’nda oyumuzu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olduğunu deklare ettik.Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman Türk Milletinin ilerlemesine katkı sağlamak ve tekrar değerler ekleyerek ilerlemek adına hamlelerde bulunuyoruz.”diye konuştu.

MHP Üçüncü sıra Milletvekili Adayı Hasan Babadağlı ise; “Geliboluluyum.Gelibolu teşkilatında yıllardan beri bu davanın içindeyim.Bu dönem Gelibolu’da hiç adayımız yok, biz bir ilk olarak çıkalım dedik.Sıra önemli değil

bizim için sıranın önemi yok”diye konuştu.

MHP Dördüncü Sıra Adayı Fatih Şahin; “İnşaat ve Otomotiv sektöründe faaliyet göstermekteyim.2020 yılından beri Çan teşkilatında İlçe Sekreteri olarak görev yapmaktayım.Önce Ülkem diye Cumhuriyetimizin ve Türkiye’nin yüzyılında 28. dönem milletvekili adayı olarak aday adayı olarak katıldım.Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin tensipleriyle Çanakkale Milletvekili adayı olarak görev aldım”dedi.

İkinci sıra adayı ve Lapseki doğumlu olan Nihat Özkan ‘da; “2008 yılında Ayvacık’a geldim.Ayvacık’ta Serbest Veteriner Hekm olarak başladım göreve.2014 yılında klinikte açtık.Bölge halkına hizmet ediyoruz.2012 yılından beri teşkilatların içindeyim.İlçe yönetimlerinde görev aldım.Bu göreve talip olduk sağ olsun Genel Merkezimizde bunu değerlendirdi.Bizi buna layık gördü.İnşallah onlarında yüzünü kara çıkarmayız.Bu zorlu süreci en güzel şekilde atlatırız.Bir menfaat gözetmeksizin bu göreve talibiz.İnşallah hakkımızda hayırlısı olur.”ifadelerine yer verdi.

Toplantıda son sözü aday Sıtkı Keçeci aldı.Keçeci; “Çanakkale Biga doğunluyum.İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden mezun olarak, Biga’da çalışmaya başladım.2000 yılından beri parti teşkilatı içerisinde çeşitli görevlerde yer aldım.Allah bize 28.dönemde bu partinin belkide hayatım boyunca taşıyacağım en büyük gururu Çanakkale Milliyetçi Hareket Partisi birinci sıra milletvekilliğine nasip etti.Ben burada bulunan herkesin evlatlarına hayatında bir kez olsun böyle bir gurur yaşaması için dua ediyorum.Bu yolda elimizden gelenin en iyisini fazlasıyla yapmaya talibiz.”ifadelerini kullandı.Aday tanıtımı fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Seda LİMAN ZENGİN .