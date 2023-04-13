23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Programı Belli Oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı 23 Nisan Pazar günü saat 10:00’da 2.Kolordu Karargah Binası önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni ile başlayacak.

Ardından saat 10:30 ‘da Gazi Süleyman Paşa İlkokulu’nda tarafından kutlama programı yapılacaktır. 24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 10:30’da makam ziyaretleri programı yapılacaktır. 25 Nisan Salı günü Uğur Akpınar Akademi tarafından 23 Nisan Resim Sergisi ve Müzik Dinletisi İlçe Milli Eğitim Konferans Salonunda sunulacaktır.27 Nisan 2023 Perşembe günü İlçe Milli Eğitim Konferans Salonunda saat 20:00’da Gazi Süleyman Paşa İlkokulu tarafından düzenlenen 23 Nisan Konseri verilecektir.Hafta boyunca yer alacak etkinlikler 28-29-30 Nisan’da da devam edecektir.

23Nisan Ulusal Egemenlik Satranç Turnuvası Gelibolu Öğretmenevi ve ASO’da gerçekleşecektir.Hilal GEZER