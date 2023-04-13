Özacar Başkanlığını Yürüttüğü Gökbüet Barajı Su Birliği Personelleriyle İftar Programında Bir araya Geldi

Gelibolu Belediyesi personeline düzenlediği iftar programlarının ardından geçtiğimiz akşam da sofralarını Özacar’ın başkanlık görevlerini yürüttüğü Gelibolu Gökbüet Barajı Su Birliği ve Gelibolu Yarımadası Katı Atık Birliği’nde görev yapan emekçilerimizle paylaştı.

Özacar; “Biz büyük bir aileyiz. Bölgemize kesintisiz hizmet sunan arkadaşlarımıza teşekkürler.”ifadelerine yer verdi.Ali GEZER