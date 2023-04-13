Yazar Emre Dalkılıç’ın Söyleşi ve İmza Günü Yapıldı

Yazar Emre Dalkılıç, söyleşi ve imza gününde ilçemizde lise öğrencileriyle biraraya geldi. Başarıya giden yolda gençlere hedeflerine ulaşmada izleyecekleri çalışma yöntem ve tekniklerine de değinen yazar,öğrencilerle sohbet etti.

Yazar Emre Dalkılıç İmza gününde öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü: Seda LİMAN ZENGİN