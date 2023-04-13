GÜNCEL HABERLER 

Yazar Emre Dalkılıç’ın Söyleşi ve İmza Günü Yapıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Yazar Emre Dalkılıç, söyleşi ve imza gününde ilçemizde lise öğrencileriyle biraraya geldi. Başarıya giden yolda gençlere hedeflerine ulaşmada izleyecekleri çalışma yöntem ve tekniklerine de değinen yazar,öğrencilerle sohbet etti.
Yazar Emre Dalkılıç İmza gününde öğrenciler  tarafından yoğun ilgi gördü: Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

Bayırköy- Cevizli Yoluna Bakım

buyukzafer 0

Bolayır Gençlikspor’un Yöneticilerinden Sezerler A.Ş.’ye Forma Hediyesi

buyukzafer 0

HAMZAKOY SAHİLİ DENİZ SALYASININ PENÇESİNDE

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.