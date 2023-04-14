Tarihi Alan’da fotoğraf yarışması

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, fotoğraf yarışması düzenleniyor.Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen fotoğraf yarışması ile ilgili yapılan bilgilendirmede, “Cumhuriyetimizin 100. Yılına İthafen Çanakkale Tarihi alan Fotoğraf Yarışması” ifadeler kullanıldı.

Yarışma için son başvuru tarihi ise 15 Eylül olarak açıklandı.Haber Merkezi