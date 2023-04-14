Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Seramik Atölyesi Öğrencileri Çanakkale Seramik Müzesini Ziyaret Etti

Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bünyesinde eğitim gören Seramik Atölyesi öğrencileri, Çanakkale Seramik Müzesini ziyaret ederek geleneksel Çanakkale Seramikleri örneklerini yerinde gördüler.

Buradaki programın ardından 18 Mart Üniversitesi Çanakkale Seramikleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezinde Geleneksel Çanakkale Seramiklerinin yapım aşamasına katıldılar.

Etkinlikle kendine özgü form ve desenleri olan, kendine has özellikleriyle bir halk sanatı olma özelliği taşıyan ve bölgenin kültürel mirası olarak kabul edilen Çanakkale Seramiklerinin öğrencilere tanıtılması hedeflendi.

Bilim ve Sanat Merkezi yönetimi ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Yeşim Yavaş tarafından planlanan etkinliğe destek sunan Çanakkale Seramik Müzesi ile18 Mart Üniversitesi Çanakkale Seramikleri Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi yetkili ve çalışanlarına teşekkür ettiler Seda LİMAN ZENGİN