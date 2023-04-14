Gazi Süleyman Paşa İlkokulu Öğrencileri Çanakkale Şehitliklerini Gezdi

Gazi Süleyman Paşa İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri eşliğinde 4-D sınıfı öğrencileri Şehitliklere gezi düzenledi.

Gazi Süleyman Paşa İlkokulu 1-C sınıfı öğrencileri İtfaiye , itfaiye araçları ve Acil servis Ambulansı hakkında bilgilendirildi.

Gazi Süleyman Paşa İlkokulu 1-C ve 4-D sınıfı öğrencileri yaptıkları gezilerde tarih ve acil durumlarda yapılabilecek birbirinden farklı bilgiler öğrenciler.

Geziler sonunda öğrenciler mutluydular ve okulca bu tür gezilerin tekrarlanmasını öğrertmenlerine dile getirdiler. Ali GEZER