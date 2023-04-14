Gazi Süleyman Paşa İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri eşliğinde 4-D sınıfı öğrencileri Şehitliklere gezi düzenledi.
Gazi Süleyman Paşa İlkokulu 1-C sınıfı öğrencileri İtfaiye , itfaiye araçları ve Acil servis Ambulansı hakkında bilgilendirildi.
Gazi Süleyman Paşa İlkokulu 1-C ve 4-D sınıfı öğrencileri yaptıkları gezilerde tarih ve acil durumlarda yapılabilecek birbirinden farklı bilgiler öğrenciler.
Geziler sonunda öğrenciler mutluydular ve okulca bu tür gezilerin tekrarlanmasını öğrertmenlerine dile getirdiler. Ali GEZER
Gazi Süleyman Paşa İlkokulu Öğrencileri Çanakkale Şehitliklerini Gezdi
Gazi Süleyman Paşa İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri eşliğinde 4-D sınıfı öğrencileri Şehitliklere gezi düzenledi.