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Gazi Süleyman Paşa İlkokulu Öğrencileri Çanakkale Şehitliklerini Gezdi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gazi Süleyman Paşa İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri eşliğinde 4-D sınıfı öğrencileri Şehitliklere gezi düzenledi.
Gazi Süleyman Paşa İlkokulu 1-C sınıfı öğrencileri İtfaiye , itfaiye araçları ve Acil servis Ambulansı hakkında bilgilendirildi.
Gazi Süleyman Paşa İlkokulu 1-C ve 4-D sınıfı öğrencileri yaptıkları gezilerde tarih ve acil durumlarda yapılabilecek birbirinden farklı bilgiler öğrenciler.
Geziler sonunda öğrenciler mutluydular ve okulca bu tür gezilerin tekrarlanmasını öğrertmenlerine dile getirdiler. Ali GEZER

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