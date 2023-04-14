CHP Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz ve Yönetim Kurulu Mahalle Çalışmalarına Devam Ediyor

CHP Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri mahalle çalışmalarına devam ediyor.Cumhuriyet Halk Partisi Gelibolu Kadın Kolu programladıkları doğrultuda Kadın Kolu Başkan Yeter Deligöz, “yönetim kurulu üyelerimız Dilber Kartal,Sülbiye Yıldızdal, Melek Yacı,ve Hale Terzier,den oluşan ekibimiz ile birlikte Yazıcızade mahallesinde seçim çalışması içinde Aile Destek Sigortası tanıtımı yaptık.Halkımızın projelerimize ilgisi çok olumlu oldu.”ifadelerine yer verdi.

Seda LİMAN ZENGİN