FINDIKLI KÖY CAMİİ GÜZELLEŞİYOR

İlçemize bağlı Fındıklı köy camii güzelleşiyor. Köy halkı ve köy dışında yaşayan vatandaşların imece usulü destekleriyle çalışma yapılıyor. Öncelikle cami içerisinde yeni avize alındı. Çamların mermerleri değişti. Şadırvanın içerisi mermer, çeşme muslukları, oturaklar ve kapı yenilendi. Kadınlar bölümünün tüm çerçeve ve giriş kapısı yenilendi. Cami girişi mantolama ve caminin tümü boyandı. Bahçe duvarlarına tel takıldı ve cami bahçesine cemaatin dinlenmesi için oturaklar konuldu.

Fındıklı köy imamı Resul Muslu “Köyümüze bir yıl önce tayin olmuştum. Cemaatimiz ve köylümüz ile birlikte herkesin katkı ve destekleriyle camimizi düzenleme kararı aldık. Sonuç olarak imece usulüyle ortaya güzel bir çalışma koyduk. Köyümüz Caminin güzelleşmesini sağladık. Emeği gecen ve destek olan herkesten ALLAHIM razı olsun, Hayırlarını kabul etsin” dedi.Ali GEZER