ALEADDİN MAHALLESİ MUHTARLIĞINDAN RAMAZAN EĞLENCESİ

Aleaddin Mahallesi Muhtarı Gülnur Karagöz Turan’ın düzenlediği iftar sonrası eğlenceler Ramazan ayı başlangıcından beri sürüyor.

Mahalle sakinleri kadınlar; iftar sonrası muhtarlık binasında bir araya gelerek darbuka ve zil eşliğinde şarkılar söyleyerek coşuyorlar.

Oyunlar sonrasında sırayla maniler çekiler okunan gece eğlenceleri geç saatlere kadar sürüyor.

Aleaddin Mahallesi Muhtarı Gülnur Karagöz Turan; “Gelenekleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için böyle bir etkinlik düzenledik.”dedi.

Mahalle sakinleri kadınlar ise etkinlikten çok memnun olduklarını ve her gece eğlencelere katıldıklarını belirttiler.Seda LİMAN ZENGİN