GÜNCEL HABERLER 

ALEADDİN MAHALLESİ MUHTARLIĞINDAN RAMAZAN EĞLENCESİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Aleaddin Mahallesi Muhtarı Gülnur Karagöz Turan’ın düzenlediği iftar sonrası eğlenceler Ramazan ayı başlangıcından beri sürüyor.
Mahalle sakinleri kadınlar; iftar sonrası muhtarlık binasında bir araya gelerek darbuka ve zil eşliğinde şarkılar söyleyerek coşuyorlar.
Oyunlar sonrasında sırayla maniler çekiler okunan gece eğlenceleri geç saatlere kadar sürüyor.
Aleaddin Mahallesi Muhtarı Gülnur Karagöz Turan; “Gelenekleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için böyle bir etkinlik düzenledik.”dedi.
Mahalle sakinleri kadınlar ise etkinlikten çok memnun olduklarını ve her gece eğlencelere katıldıklarını belirttiler.Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

Özacar Personeliyle Bayramlaştı

buyukzafer 0

ANKARA DEVLET TİYATROSU ‘BİZİM YUNUS’U GELİBOLU MEVLEVİHANESİ’NDE TİYATROSEVERLERLE BULUŞTURACAK

buyukzafer 0

Velilerin Okul Alışverişi Telaşı

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.