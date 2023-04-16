Güneylispor’dan açıklama..

Hakem Ataberk emirze… 1 Güneylisporumuz 0

Bugünkü oynadığımız Kocatepespor mücadelesini maçın 1. dakikasından 90. dakikasına kadar verdiği kararlarla resmen katleden, 3 net penaltımızı veremeyen, haksız kartlarla 3 futbolcumuzu kırmızı kartla oyundan atan hakem oldum deyip hiç bir şeye hakim olamayan, yan hakemlerinin bayraklarını bile hiçe sayarak emeğimizi gaspeden, son dakikalarda bize şirin gözükmek için lehimize saçma sapan fauller, yanlış taçlar veren, literatürde kendisine hakem sıfatı bile yakışmayan Ataberk…. sonuna kadar kınıyor, kendisine hakkımızı helal etmiyor, azıcık vicdanı, onuru varsa o düdüğü asmaya, yeşil sahaların yanından dahi geçmemeye davet ediyoruz. ASKF’den de maçın gözlemcisinin raporlarının tarafımızla paylaşılmasını, bir daha bu adamın bizim hiç bir maçımıza atanmamasını, atandığı takdirde olayın farklı boyutlara gideceğini öngörüyor ve şimdiden uyarıyoruz. Futbolda herkes için adalet diyor, böyle eyyamcılara yeşil sahalarda yer verilmemesini istiyoruz. SONUNA KADAR ADALET…”açıklamasında bulunuldu. Ali GEZER