“KADİR GECEMİZ MÜBAREK OLSUN”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Kadir Gecesi münasebetiyle ortak bir mesaj yayımladı:“Mübarek Ramazan’ın sonuna geldiğimiz bu günlerde, Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece bin aydan daha hayırlı olduğu Kuran-ı Kerim’de bildirilen Kadir Gecemizi idrak edeceğiz. Kadir Gecesi rahmeti, mağfireti bol, Kuran-ı Kerim’in indirildiği, mübarek bir gece. Kadir Gecesi adeta bir kader gecesi. Üstat Sezai Karakoç’un ifadesiyle; ‘Kadir Gecesi, kâinata anlamını getiren gecedir.’ Bu mübarek gecede büyüklerimizi mümkünse ziyaret ederek veya arayarak hayır dualarını almamız çok önemli. Yine dualarımızda ve yardımlarımızda depremden etkilenen vatandaşlarımızı unutmayalım.

Bu duygularla bu mübarek gecenin birliğimizin, beraberliğimizin daha da güçlenmesine, tüm insanlığın huzur ve barışına vesile olması dileğiyle Çanakkaleli hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam Alemi’nin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor; hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz.” Haber Merkezi