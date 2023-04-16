ÇOMÜ Çocuk Üniversitesi Kuruluyor

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’ın destekleriyle Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yürütülen ÇOMÜ Çocuk Üniversitesi ile ilgili çalışmalar kapsamında Eğitim Fakültesinde bir toplantı yapıldı.

Toplantıda; Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Merve Önol, Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aydın Başar ve Öğr. Gör. Gülhan Apak tarafından ÇOMÜ Çocuk Üniversitesinin amacı, işlevi, yapılanması ve tanıtımı ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi.

Çocuk üniversitesinin çocuklara, üniversite kampüslerinde yaparak, yaşayarak ve eğlenerek öğrenme ortamları sunduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Merve Önol, öğretim elemanları tarafından yürütülen atölyelerde çocuk ve gençlerin ilgilerini bilime, bilimsel düşünceye ve sanata çekmenin amaçlandığını söyledi. Bu ortam içerisinde çocukların yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda bilimsel ve eleştirel düşünme, yaratıcı olma, sorgulama, soru sorma, merak duyma, problem çözme gibi yaşam becerileri kazandırmaya yönelik çalışmalar yapıldığını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Önol, ÇOMÜ Çocuk Üniversitesinde, üniversitemizin öğretim elemanları tarafından yönetilecek atölyelerde 4-18 yaş aralığında, kazanımlara ve konulara göre hazırlanan etkinliğe uygun hedef kitlesinde olan tüm öğrencilerimizin katılım sağlayabileceğini belirtti.

Dr. Öğr. Üyesi Merve Önol, Çocuk Üniversitesinin ÇOMÜ’ye ve Çanakkale’ye sunacağı katkıları şu şekilde ifade etti: “Ülkemizin ve Çanakkalemizin geleceği olan çocuklarımızın erken yaşta bilim ve sanatın eğlenceli yönüyle tanışmalarına olanak sağlanacak. Böylelikle bilimin zor olduğu ve sanatın ulaşılmazlığı gibi ön yargılar aşılarak bilim ve sanatın bireyin gelişiminde önemli yerleri olduğunu keşfetmeleri için uygun ortamlar yaratılacak. ÇOMÜ Çocuk Üniversitesi kapsamında düzenlenecek atölyelerde, yaz-kış yapılacak bilim kamplarında üniversitemiz akademisyenlerinin bilgi birikimleri ve deneyimleri ile çocuklarımızın merak ve öğrenme istekleri bir araya gelecek. Böylelikle şehrimizin çocukları bu bilgi ve deneyimlerden doğrudan faydalanma fırsatı yakalayacaklar. Ayrıca ÇOMÜ Çocuk Üniversitesi kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan veli farkındalık eğitimleri ile şehrimizde yaşayan bireylerin çağımızın güncel bilimsel araştırmaları, AR-GE çalışmaları ve gelişmeler konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanacak. Aynı zamanda ÇOMÜ Çocuk Üniversitesi aracılığıyla Üniversitemizin eğitim alanındaki dış paydaşlarıyla olan ilişkilerini ve işbirliklerini sürdürmek ve güçlendirmek amaçlanmaktadır. ”

Toplantı, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Zeki Genç, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Adil Çoruk, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nejat İra ve Eğitim Uzmanları Vildan Sarp ve Gülşah Çidem’in ÇOMÜ Çocuk Üniversitesi ile ilgili çalışmalara katkı sağlayan görüş ve önerileri ile sona erdi. Haber Merkezi