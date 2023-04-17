GÜNCEL HABERLER 

MILTIADES II İSİMLİ GEMİ GELİBOLU AÇIKLARINDA MAKİNE ARIZASI YAŞADI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ilçemiz açıklarında arızalanan “Miltiades II” isimli gemi için açıklamada bulundu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada• “”Hollanda’dan Romanya’ya seyir halindeyken Gelibolu açıklarında makine arızası yaşayan MILTIADES II isimli 178 m boyundaki kuru yük gemisi, Çanakkale GTH Merkezimiz koordinasyonunda; Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-16 Römorkörümüz refakatinde Şevketiye Demir Sahası’na demirletildi.” İfadelerine yer verdi. Ali GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

ZABITALARDAN HES KODU SORGULAMASI

buyukzafer 0

ÜLKELERİN İŞ İSTATİSLİKLERİ BELLİ OLDU

buyukzafer 0

ÖZACAR’DAN KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI ODABAŞI’NA ZİYARET

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.