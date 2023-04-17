MILTIADES II İSİMLİ GEMİ GELİBOLU AÇIKLARINDA MAKİNE ARIZASI YAŞADI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ilçemiz açıklarında arızalanan “Miltiades II” isimli gemi için açıklamada bulundu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada• “”Hollanda’dan Romanya’ya seyir halindeyken Gelibolu açıklarında makine arızası yaşayan MILTIADES II isimli 178 m boyundaki kuru yük gemisi, Çanakkale GTH Merkezimiz koordinasyonunda; Kılavuz Kaptanımız ve KURTARMA-16 Römorkörümüz refakatinde Şevketiye Demir Sahası’na demirletildi.” İfadelerine yer verdi. Ali GEZER