Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Yönetim Kurulu Üyeleri esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Ak Parti İlçe Teşkilatı ilçemizde kadın girişimciler, Gaye Derin ve Fatma Hasırcı tarafından kazandırılan Güzellik Merkezlerini ziyaret ederek, hayırlı işler ve bol kazançlar dilediler.

Ak Parti İlçe Teşkilatı ; “Her geçen gün sayıları artan kadın girişimcilerimizi tebrik ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyoruz.”ifadelerine yer verdiler.

Hilal GEZER