Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Yönetim Kurulu Üyeleri esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.
Ak Parti İlçe Teşkilatı ilçemizde kadın girişimciler, Gaye Derin ve Fatma Hasırcı tarafından kazandırılan Güzellik Merkezlerini ziyaret ederek, hayırlı işler ve bol kazançlar dilediler.
Ak Parti İlçe Teşkilatı ; “Her geçen gün sayıları artan kadın girişimcilerimizi tebrik ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyoruz.”ifadelerine yer verdiler.
Hilal GEZER
AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATI
ESNAF ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR
Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Yönetim Kurulu Üyeleri esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.