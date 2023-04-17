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ENDERUN USULÜ TERAVİH NAMAZI KILINACAK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

18 Nisan 2023 Salı Günü Gazi Süleyman Paşa Camii’nde eda edilecek olan teravih namazında Türkiye’mizin önde gelen hocalarının katılımlarıyla manevi atmosferin yüksek olacağı unutulmaz bir akşam yaşanacaktır.İlahi, salavat ve tekbirlerle farklı makamlarda icra edilecek olan Enderun Usulü teravih namazına tüm halkımız bay, bayan, genç, çocuk herkes davetlidir.
Seda LİMAN ZENGİN

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