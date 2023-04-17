KÖY ENSTİTÜLERİ 83 YAŞINDA…!

Özacar Köy Enstitülerinin 83.kuruluş yıldönümüyle ilgili mesaj yayınladı.Özacar; “Cumhuriyetimizin en büyük aydınlanma projelerinden biri olan köy enstitüleri’nin 83. kuruluş yılı kutlu olsun.•Bu projede emekleri olan tüm öğretmenlerimizi saygıyla anıyoruz.”dedi.

KÖY ENSTİTÜLERİ

Köy enstitüsü, Türkiye’de ilkokul öğretmeni yetiştirmek üzere 17 Nisan 1940 tarihli ve 3803 sayılı yasa ile açılan okul türü. Tamamen Türkiye’ye özgü olan bu eğitim projesini 28 Aralık 1938 tarihinde milli eğitim bakanı olan Hasan Âli Yücel bizzat yönetti.

Türkiye’de köy enstitüsü fikri ilk kez Amerikalı eğitim filozofu John Dewey tarafından savunuldu.

Dewey, özellikle kırsal bölgelerdeki okulların toplum yaşam merkezi haline getirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’de okulun yerel koşullara uyarlanması sorunu eğitim felsefesinin özünü oluşturuyordu. Köy Enstitüleri, John Dewey’in iş ve eğitimi birleştirme fikrini yerine getirmek için tasarlanmıştır. Mezunların aynı anda hem okul öğretmenleri hem de toplumun eğitmeni olması bekleniyordu. Öğrenciler aslında kendi okullarını, evlerini, kışlalarını, iş yerlerini vb. inşa ettiler ve birlikte yaparak ve yaşayarak üretim ile eğitimi kaynaştırdılar.

Köy enstitülerinin kapatılmasına ilişkin çeşitli tartışmalar vardır. Seda LİMAN ZENGİN