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BAYRAMDA SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ramazan’ın son günlerine girilirken herkes 3 günlük bayram tatili için planlar yapmaya başladı.

Bu noktada ise bayramın başlayacağı cuma ve sonraki günlerde havanın nasıl olacağı merak edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sayfasında yer alan haftalık hava tahmin raporuna göre bayramın ilk günü 21 Nisan Cuma günü neredeyse Türkiye’de sağanak yağış etkili olacak. Aydın, İzmir, Muğla, Antalya, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin yağış beklenmeyen iller arasında. Aynı şekilde cumartesi ve pazar günleri de birçok kent yağışlı havanın etkisi altında olacak. Pazar günü Marmara ve Ege’nin bir bölümünde güneş kendisini gösterecek.

Bayramın ilk günü ilçemizde de yağmur bekleniyor.Haber Merkezi

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