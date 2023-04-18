EVREŞE BELEDİYESİ KAPALI PAZAR YERİNE KAVUŞUYOR

Evreşe Belediyesinin Kapalı Pazar yerine kavuşmasına günler kaldı.Çalışmalarının hızlandırıldığını duyuran Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak; “Söz verdiğimiz gibi Evreşe Kapalı Pazar çalışmalarına başladık ve hızlandırılmış çalşmalarla bu projemizin de sonuna geliyoruz.Hem vatandaşlarımız, hem de pazar esnafımızın rahatı için oluşturulan kapalı pazar yerine vatandaşlarımız kısa zaman sonrasında kavuşacaklar.Evreşeli pazar esnafımız için herşeyin en iyisini, en ince ayrıntısına kadar düşündük.Evreşeli Vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun. ”ifadelerine yer verdi.

Seda LİMAN ZENGİN