CHP SEÇİM OFİSİNİN AÇILIŞINI İTTİFAK BİLEŞENLERİ İLE GERÇEKLEŞTİRDİ

Gelibolu Millet İttifakı Seçim Ofisi’nin açılışını CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Muharrem ERKEK, İl Başkanı, İlçe Başkanları, Belediye Başkanları, Milletvekili Adayları, ittifak bileşenlerinin yöneticileri ile gerçekleştirdi.İlçemiz Pazaryerindeki Tarihi Han Kahvesinin olduğu Millet İttifakı seçim bürosu açılış programı coşkulu karşılamanın ardından CHP’nin ve Millet İttfakı katılımcılarının konuşmaları ile devam etti.

Açılış programında ilk konuşmayı ilçemiz Belediye Başkanı Mustafa Özacar gerçekleştirdi. Başkan Özacar, konuşmasında “Baharın geldiği yeni bir Türkiyeye uyanalım” vurgusunda bulundu. Programda CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Adayı Rıdvan Uz ve Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve Çanakkale Milletvekili Adayı Yeşim Karadağ birer konuşma gerçekleştirdi.

Ardından konuşmalara CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek devam etti.. Programda önemli açıklamalarda bulunan Erkek, “Özellikle gençlere seslenmek istiyorum. Bu adalet yürüyüşünde bizlere katılın. Bu demokrasi mücadelesinde bize katılın. Bu gelecek nesiller için verdiğimiz bir mücadele. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için verdiğimiz bir mücadele” dedi.

Erkek, Ayvacık’ta konteynerde yaşayan depremzedeleri anlattı. Bu sistemi değiştireceklerini vurgulayan Erkek’in açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: “Dün Ayvacık’taydık arkadaşlarımız ile birlikte. Biliyorsunuz Ayvacık’ta 6 Şubat 2017 tarihinde bir deprem oldu. Ne acı tesadüf ki oda 6 Şubat’taydı. Bugün Ayvacık’ta hala konteynerlerde yaşayan aileler var. 42 aile Taşboğaz, Tuzla ve Babadere Köyü’nde konteynerlerde yaşıyor. İnsan onuru ayaklar altında. 6 yıl geçmiş hala konteynerde yaşayan aileler var. Hani diyor ya beyefendi bana 1 yıl müsaade edin diye. Son depremde bütün Türkiye gördü. O enkazın altında iflas etmiş bu ucube yönetimde kaldı. O enkazın altında bu sistemde kaldı o yüzden bu sistemi değiştireceğiz. Yalnızca iktidarı değil, zihniyeti de hep birlikte değiştireceğiz”

“Millet İttifakı olarak büyük bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. Büyük bir adalet mücadelesi veriyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun adalet yürüyüşü devam ediyor. Dünya tarihine geçen en büyük eylemdir o adalet yürüyüşü. Binlerle başladık, milyonlarla Maltepe Mitingi’nde bitirdik. Ama Maltepe’deki bir ilk adımdı. Onun için özellikle gençlere seslenmek istiyorum. Bu adalet yürüyüşünde bizlere katılın. Bu demokrasi mücadelesinde bize katılın. Bu gelecek nesiller için verdiğimiz bir mücadele. Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için verdiğimiz bir mücadele.”

“14 Mayıs’ta Türkiye bir karar verecek. 14 Mayıs’taki seçim, referandum niteliğinde bir seçim. Bu adaletsiz düzen devam mı etsin? Bu adaletsiz düzen değişsin mi? Böyle bir seçim. Biz değiştireceğiz. Biz kararlıyız. Gelibolu’ya söz, Çanakkale’ye söz yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek.”

Açılışın son konuşmasını CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptı. Özel konuşmasında, “Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13. Cumhurbaşkanı adayı olduğu ve Millet İttifakı’nın 16 ilde hep birlikte 65 ilde 5 İttifak partisiyle ama 81 il 976 ilçede 6 parti gönül gönüle geleceğe yürüdüğü bugünde Gelibolu’da birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin listesinde burada 5 siyasi parti ittifakımızda da kolumuzda İYİ Parti var. Her bir aday bizim için son derece kıymetlidir. Cumhuriyet Halk Partisi demek esasen baba evidir. Bugün geçmişte farklı siyasi partilerde birlikte olduğumuz örneğin 14 Mayıs 1950’de yarıştığımız Demokrat parti, yeter söz milletindir diyen seçim kaybedilince CHP tarafından İsmet Paşa’ya sorulduğunda, Paşanın şüphesiz bu benim en büyük yenilgim ama Türkiye’nin demokrasi zaferidir dediği o günkü rakıbimiz de bugün Cumhuriyet aşkına, özgürlükler aşkına, vatan, millet, bayrak aşkına, Atatürk aşkına birlikteyiz, kol kolayız. Gelecek’in, Deva’nın, Saadet’in, Demokrat Parti’nin, İyi Parti’nin ve CHP’nin ne kadar üyesi varsa, gönül vereni varsa, biraz önce bahsettiğim, ortaklıklar üzerinden bir aradalar. Ve siyasi ittifaklarımız var. Nedir, güçlendirilmiş bir parlamenter sistem. Güçlü bir meclis kurmak. Bu Türkiye’nin uzak olduğu bir şey değil. 100 yıl önce bir saray vardı, tek adam vardı, doğru kararlar veremedi. Örneğin Çanakkale geçilmez deyip, burada kefensiz binlerce, on binlerce yatan varken, tek başına verdiği bir kararla Çanakkale’nin geçilip, İstanbulun işgaline, Anadolunun işgaline sebep oldular, engel olamadılar. Sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’dan başlayıp, hepimizin dedelerini, ninelerini önce kurtuluşa, sonra kuruluşa ikna etti. Kurtuluş, kurtuluş savaşıydı, birlikte başardık. Kurtuluş güçlü bir parlamento, güçlü bir meclisti. Tek başına yetkileri ben kullansam dese, kullan paşam derlerdi kabul etmedi. Ama o parlamento dedi. Bugün biz güçlü bir parlamento derken, sarayların güçlü, liderin güçlü, halkın fakir olduğu, halkın süründüğü, ezildiği kararı onların verip, halkın çilesini çektiği bir düzendense, yönetenlerin mütevazi olduğu, halkın zenginleştiği bir düzeni istiyoruz” diyen Özel sözlerini şöyle tamamladı; “Herkesin daha kolay anlayıp, komşusuna anlatabilmesi için, her aileye her ay tam bir altın kadar 8 bin 400 kadar gelir girmiyorsa onu oraya biz tamamlıyacağız. İşte bunu Gelibolu’dan ilk kez gösteriyoruz, bunun adı altın kart. Bu kart evin hanımına verilecek. Eğer hiç gelirleri yoksa her ay bir Cumhuriyet altını. Gelirleri yarım asgari ücretse, bir yarım altınla tamamlayacağız. Geliri 5-6 bin liraysa bir çeyrek altınla tamamlanacak” dedi.

Konuşmaların ardından seçim bürosunun açılışı yapıldı ve program toplu fotoğraf çekimleri ile sona erdi.

Seda LİMAN ZENGİN