İYİ PARTİLİ RIDVAN UZ SALI PAZARINDA VATANDAŞIN VE ESNAFINI ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili adayı Rıdvan Uz, seçim çalışmalarına dünkü CHP seçim ofisinin açılış töreninin ardından Salı Pazarındaki esnafın ve vatandaşlarının nabzını tutarak devam etti. Gün boyu esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Uz esnafın sorunlarına kulak verdi. Maddi sıkıntılar nedeniyle bellerini doğrultamadıklarını belirten esnaf, yine de geleceğe umutla baktıklarını ifade ettiler.

Ardından İyi Partililer Pazarcı Esnaflarına ve vatandaşlara broşür dağıttılar.

Seda LİMAN ZENGİN