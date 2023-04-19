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AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATI HASTANEDE HASTA ZİYARETİNDE BULUNDU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Ak Parti ilçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesinde tedavi gören hemşehrileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.
Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü tüm hastalara acil şifalar diledi Seda LİMAN ZENGİN

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