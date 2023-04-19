Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak bu akşamki iftar yemeği hazırlanırken kendi de destekte bulunarak Evreşeli vatandaşlara iftar yemeği verecek. Soyuak; “Bu akşamki iftar yemekleri hazırlanırken ben de destek verdim. Mübarek Ramazan ayının son günlerinde vereceğimiz iftar yemeğine tüm halkımız davetlidir.”dedi.
Caner AKŞİT
EVREŞE BELEDİYE BAŞKANI
ALİ KAMİL SOYUAK VERDİĞİ İFTAR YEMEĞİNE DESTEK
Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak bu akşamki iftar yemeği hazırlanırken kendi de destekte bulunarak Evreşeli vatandaşlara iftar yemeği verecek. Soyuak; “Bu akşamki iftar yemekleri hazırlanırken ben de destek verdim. Mübarek Ramazan ayının son günlerinde vereceğimiz iftar yemeğine tüm halkımız davetlidir.”dedi.