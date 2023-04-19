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EVREŞE BELEDİYE BAŞKANI
ALİ KAMİL SOYUAK VERDİĞİ İFTAR YEMEĞİNE DESTEK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak bu akşamki iftar yemeği hazırlanırken kendi de destekte bulunarak Evreşeli vatandaşlara iftar yemeği verecek. Soyuak; “Bu akşamki iftar yemekleri hazırlanırken ben de destek verdim. Mübarek Ramazan ayının son günlerinde vereceğimiz iftar yemeğine tüm halkımız davetlidir.”dedi.
Caner AKŞİT

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