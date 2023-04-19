Tarihi Alan bu yıl da Flamingoları Ağırladı

Göçmen flamingolar bu yıl da bölgeye geldi. Çanakkale’nin Eceabat ilçesi Büyük Anafarta Köyü yakınında bulunan Suvla Gölü’ne gelen flamingolar göl üzerinde dolaşarak yılda bir kez şahit olunacak bir manzara sergiledi. Sıcak bölgelere göç ederken Tarihi Alan’da mola veren flamingolar bu yıl da Çanakkale’nin misafiri oldu.Her yıl bir kez sıcak bölgelere göç sırasında Tarihi Alan’da bulunan Suvla Gölü’nde mola veren flamingolar bu yıl da misafir oldu.

Sıcak bölgelere göç ederken Tarihi Alan’da her yıl mola veren flamingolar bu yıl da Suvla Gölü’nün misafiri oldu. Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Büyük Anafarta Köyü yakınlarındaki Suvla Gölü’ne yüzlerce flamingo akın etti.