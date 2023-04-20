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ÖZACAR PERSONELLERİNİN BAYRAMINI KUTLADI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar Ramazan Bayramı’ndan önceki son mesai gününde Meclis Üyeleriyle birlikte Gelibolu Belediyesi Ana Hizmet Binası ve Hizmet Birimleri Yerleşkesi’nde düzenlenen bayramlaşma programında tüm birimlerde görev yapan personelleriyle bir araya geldi.
Özacar ilçemize emekleriyle katkı sunan emekçilere mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. Ali GEZER

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