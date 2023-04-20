Çanakkale Merkez ve İlçelerin Seçmen Sayıları Belli Oldu

14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerde YSK’nın 16 Nisan 2023 tarihli verilerine göre Çanakkale merkezde ve ilçelerde sandık ve seçmen sayıları şöyle;Merkezde: 439 sandıkta 145 bin 695 seçmen, Ayvacık 129 sandıkta 28 bin 251 seçmen, Bayramiç 117 sandıkta 23 bin 895 seçmen, Biga 268 sandıkta 72 bin 788 seçmen, Bozcaada 8 sandıkta 7 bin 691 seçmen,

Çan 151 sandıkta 38 bin 244 seçmen,

Eceabat 128 sandıkta 7 bin 384 seçmen,

Ezine 100 sandıkta 25 bin 218 seçmen, Gelibolu 111 sandıkta 34 bin 825 seçmen,

Lapseki 93 sandıkta 23 bin 632 seçmen oy kullanacak.

Çanakkale merkezde 102 bin 881 oy kullanırken bunların 27 bin 81’i Kepez’de ve 15 bin 733 seçmen ise merkeze bağlı olan köylerde oy kullanacak.Hilal GEZER