AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ortak bir mesaj yayımladı: “Ecdadımız, kadın, erkek, genç yaşlı, çocuk demeden destanlara namzet bir mücadele vererek bu aziz vatanı bizlere emanet etti. Bağımsızlık aşkıyla yedi düvele meydan okundu. 23 Nisan 1920 tarihi, Milli Mücadelemizde bir dönüm noktası oldu. Millet iradesinin tecelligahı Gazi Meclis’imiz 103 yıl önce açılarak ne pahasına olursa milli iradenin hakimiyeti tüm dünyaya ilan edildi. Bu anlamda 23 Nisan, tüm işgal güçlerinin tehditlerine ve saldırılarına karşı dik duruşun, cesaretin, vatan, millet ve bayrak sevgisinin, bağımsızlık aşkının bir tezahürüdür.

Kurtuluş Savaşı boyunca büyük bir görev yapan Gazi Meclis’imiz, 15 Temmuz hain darbe girişiminde de milletimizle beraber sorumluluk üstlenmiş, değerlerimizin yere düşmesine izin vermemiştir. Gazi Meclis’imiz, ülkemiz ve milletimizin onuru ve gururudur. Dün olduğu gibi bugün de yarın da ülkemizin değerlerine ve milli iradeye sahip çıkmaya, Türkiye’yi daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz.

Bu duygularla, Gazi Meclis’imizin açılışının 103. yılını ve göz aydınlığımız tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz. Bu özel günü ülkemiz ve dünya çocuklarına çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, ecdadımızı, tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve kuruluşundan bu yana TBMM’de görev yapmış, hizmet etmiş herkesi saygıyla ve minnetle yad ediyoruz.”Haber Merkezi