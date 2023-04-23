CHP İLÇE BAŞKANLIĞINDA MİLLET İTTİFAKIYLA BAYRAMLAŞMA PROGRAMI YAPILDI

CHP İlçe Başkanlığınca Ramazan Bayramının ilk günü ilçemiz Pazaryeri Meydanında Han Kahvesi önünde CHP İlçe Parti binasında millet ittifakıyla bayramlaşma programı yapıldı.

Çanakkale CHP Milletvekili Özgür Ceylan’ın da katıldığı bayramlaşma programında katılımcıların Ramazan Bayramları kutlandı ardından CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Belediye Başkanı Mustafa Özacar,Gelecek Partisi İl Başkanı Yeşim Karadağ ,CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak,CHP Çanakkale Milletvekili Aday Adayı İsmet Güneşhan söz alarak konuşmalarını gerçekleştirdiler.

CHP İlçe Başkanlığı ve ittfak partilerinin ortak mesajı; “ülkemizi derinden sarsan depremin ardından bayrama hüzünlü girsekte 14 Mayıs’ta ülkemize yeniden baharı getireceğiz.”oldu.

Bayramlaşma Programına Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Kavakköy Belediye Başkanı Necati Kopça, Gelecek Partisi İl Başkanı Yeşim Karadağ, CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, Çanakkale CHP Milletvekili Aday Adayı İsmet Güneşhan,CHP Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve partililer katıldı. Seda LİMAN ZENGİN