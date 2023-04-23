Ak Parti İlçe Teşkilatı Bayramlaşma Programı Yaptı

Ak Parti İlçe Teşkilatı Ramazan Bayramının ilk günü Vedat Namık Uraz Halk Bahçesi tesislerinde Ak Parti Grup Başkanvekili ve Ak Parti Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın da katılımıyla bayramlaşma programı yaptı.

Açılış konuşmasının Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü’nün yaptığı bayramlaşma programı günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam etti.

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Milletvekili adayı Halil Zahit Mert, Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları, Muhtarlar, İl ve İlçe Yöneticilerinin katılımlarıyla ilçemizde düzenlenen bayramlaşma programında partililerle bir araya gelindi. Seda LİMAN ZENGİN