CHP İlçe Örgütü Köylerdeki Vatandaşlarla Bayramlaştı

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kavakköy Belediye Başkanı Necati Kopça ,İl Genel Meclis Üyeleri, Nihat Öner, Ali Rıza Sayın, Şefik Ay, Engin Coşkun ile birlikte köyleri ziyaret ettiler.

Kavakköy Belediye Başkanımız Necati Kopça il genel meclis üyelerimiz Nihat Öner, Ali Rıza Sayın yönetim kurulu üyelerimiz Şefik Ay, Engin Coşkun ile birlikte Evreşe beldemiz Çokal Yülüce Bayramiç ,Süleymaniye ,Şadıllı ,Kalealtı Adilhan ,Kocaçeşme ,Bolayır ,Demirtepe ,Koruköy köylerimizde vatandaşlarımızla bayramlaşarak 13. Cumhurbaşkanımız KemalKıloaroğlu‘nun selamlarını ilettik…”ifadelerine yer verdi. Caner AKŞİT