23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 103. yıldönümü 2.Kolordu Komutanlığı Karargah Binası önüne İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün çelenk sunumunun ardından kutlama programı Gazi Süleyman Paşa İlkokulu ‘nda yapıldı.

Gazi Süleyamn Paşa İlkokulu Müdürü Orhan Keskin’in açılış konuşmasının ardından program öğrencilerin şiirleriyle, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarıyla ve renkli gösterilerle devam etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini Belediye Başkanı Mustafa Özacar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın takdim etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

kutlama programı Minik öğrencilerin hazırladıkları renkli sunumlar,dans gösterileriyle ve halk oyunları katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Belediye Başkanı Mustafa Özacar ve Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk ,veliler ve davetliler katılım gösterdi. Caner AKŞİT