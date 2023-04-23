CHP İlçe Başkanlığı , millet ittfakı ve STK’larla birlikte ilçemiz iskele meydanı Atatürk Anıtı önünde alternatif çelenk sunma programı düzenlediler.Ata anıtının önüne CHP İlçe Başkanlığı , millet ittifakının ve STK’ların çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşımız söylendi.

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirdi. CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak konuşmasında; “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarımın öncülüğünde 23 Nisan 1920’de açılarak bağımsızlığımızın, milletimizin egemenliğinin, hukuka saygının, laik ve demokratik değerlerin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin 102.Açılış yıldönümü heyecanını yaşıyoruz. Bağımsızlığa, demokrasiye ve özgürlüğe olan inancımız ve önce millet ve memleket sevdamız ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızda, milletimizin iradesini oluşturan meclisimizi etkisizleştirmeye ve itibarsızlaştırmaya kalkışan, kendi arzularını milletimize dayatmaya çalışan zihniyete karşı milli iradeye sahip çıktığımızı ve baskılarla boyun eğmenliğimizi buradan haykırıyoruz.

Büyük Önder Atatürk’ün çocuklara ne kadar önem verdiğini biliyoruz .Onun içindir ki 23 Nisanları çocuklarımıza armağan etmiştir.

Çocuklarımıza iyi bir yaşam ve gelecek hazırlamak bizim asli görevimizdir.

Bizim çocuklarımızdan özür borcumuz var çünkü çocuklarımıza bir bardak sütü ve bir öğün yemeği ücretsiz veremeyen, depremde enkaz altında kalan çocuklarımızı ve ailelerini kurtaramayan bir iktidara mahkum ettiğimiz için sizlerden özür diliyoruz.

Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı , bir mutluluk parıltısısınız. Memleketi asıl aydınlığa ulaştıracak sizsiniz.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız milletimize ve bütün çocuklarımıza kutlu olsun.

Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği,hayallerinin yok edilmediği bir Türkiye dileğiyle hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum.”ifadelerine yer verdi.Programa Belediye Başkanı Mustafa Özacar, CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak, İYİ Parti İlçe Başkanı Hakan Alış, DP İlçe Başkanı Cemil Ilgın,Saadet Partisi İlçe Başkanı Muhammed Erer ,STK’lar ve partililer katıldı. Caner AKŞİT