CHP ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ÖZGÜR CEYLAN’IN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJI

Çanakkale CHP Milletvekili Özgür Ceylan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Cocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.Çanakkale CHP Milletvekili Özgür Ceylan mesajında “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan 1920, demokratik, laik ve bağımsız Türk Devleti’nin temellerinin atıldığı ve halkın kendi geleceğine sahip çıktığı gündür. Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan Çocuk Bayramını, millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara armağan etmiştir. Kurucu önderimizin Türkiye’nin geleceği olan çocuk ve gençlere olan güveni, boşuna değildir. Türkiye’nin gençleri üzerinden yükseleceğine, onların dinamizmi ve duru zihinleriyle hedeflerine ulaşacağına bizim de inancımız tamdır.

Çağdaş demokrasilerde, rejimin temelini oluşturan kuvvetler ayrılığı ilkesi, iktidar tarafından yok edilmiştir. Anayasa değişikliği ve ucube başkanlık modeliyle hızla parti devletine gidişin yapı taşları döşenmiştir. Hukuk tanımaz ve baskıcı uygulamalar ile Cumhuriyet’in kazanımları birer birer yok edilmeye çalışılmıştır.

Savaş koşullarında Büyük Atatürk’ün açtığı Meclis’in yetkisiz ve etkisiz hale getirilmesi, tek adamın imzasıyla uluslararası sözleşmelerden çıkılması, Türk Milleti tarafından kabul edilmeyecektir. Millet İttifakı, birleşe birleşe büyüttüğü toplumsal muhalefet ile 14 Mayıs’ta bu süreci bertaraf edecektir.

14 Mayıs sonrası Cumhuriyeti fabrika ayarlarına döndürecek, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında gençlerimizin geleceğe güvenle baktıkları, hukukun üstünlüğünün tesis edildiği, gençlerin mülakat ile torpille değil emekleriyle kendilerini var ettikleri bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz.

Binlerce yıllık ortak bir tarih ve kültürel birikimin harcıyla harmanlanan ulusumuz, bütün sorunlarını çözebilecek güç ve yetenektedir. Bu topraklardan baharın taze dallarının filizlenmesini engellemeye hiçbir karanlık odağın gücü yetmeyecektir.

Cumhuriyetin geleceğini gençlere ve yarının sahipleri çocuklara emanet edecek kadar çocuklarımıza ve gençlerimize güvenen Atatürk’ün aziz hatırası karşısında, bize düşen görev emanetinin sahibi olduğumuzu göstermektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 1920’deki aynı kararlılıkla, TBMM’nin 103’üncü kuruluş yıl dönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, bu günü çocuklarımıza armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum.”ifadelerine yer verdi.

Ali GEZER