GELİBOLU KARA MUHAREBELERİ’NİN 108 YIL DÖNÜMÜ ANMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gelibolu Kara Muharebeleri’nin 108. yıl dönümü kapsamında Tarihi Alan Başkanlığının ev sahipliğinde Şehitler Abidesi’nde tören düzenlendi.

Çanakkale Savaşları’na katılan diğer ülkelerin çelenklerinin hazır olarak yer aldığı Atatürk Anıtı’na Türkiye Cumhuriyeti devleti adına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah DEMİRCAN tarafından çelenk koyulmasının ardından tüm şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı’mız okundu.

Günün anlam ve önemini belirten protokol konuşmalarını Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Patrick Sanders, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan gerçekleştirdi.

Protokol konuşmalarının ardından bütün şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim Tilaveti yapıldı ve dua edildi.

Çanakkale Türküsü dinletisi ve resmi geçit töreni sonrasında şehitlik defteri imzalandı. Şehitliklere karanfil bırakıldıktan sonra tören sona erdi.

Belediye Başkanı Özacar, Gelibolu Kara Savaşlarının 108. Yıldönümü dolayısıyla Şehitler Abidesi’nde düzenlenen anma programına katıldı.

Törende Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, kahraman şehitlerimiz ve gazilerimize şükran ve minnet duyguları ifade edildi. Özacar; “Canlarını bu güzel vatan için feda eden tüm aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun.”ifadelerine yer verdi. Seda LİMAN ZENGİN

Seda LİMAN ZENGİN