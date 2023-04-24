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TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

24-25 Nisan Çanakkale Kara Muharebeleri’nin 108. Yıl Dönümü Törenleri münasebetiyle 24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 11.00’de Çanakkale Şehitler Abidesi’nde, 12.30’da Fransız Mezarlığı’nda, 13.30’da Seddülbahir Cape Helles Anıtı’nda;25 Nisan 2023 Salı günü 04.30’da Anzak Koyu’nda, 09.00’da Conkbayırı Atatürk Anıtı’nda, 10.00’da Lone Pine Anıtı’nda, 11.30’da Conkbayırı Yeni Zelanda Anıtı’nda törenler gerçekleştirilecektir.
Programların belirtilen saatleri ile tören süresince tören alanları ve çevresinde kontrollü trafik ve ziyaretçi kısıtlaması yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Caner AKŞİT

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