CHP İLÇE ÖRGÜTÜNDEN KÖYLERE ZİYARET

CHP İlçeÖrgütü köylere bayramlaşmak amacıyla ziyaretleri devam ediyor.

CHP İlçe Örgütü bayramın son günü “Kavakköy Belediye Başkanı Necati Kopça il genel meclis üyeleri Nihat Öner,Ali rıza Sayın belediye meclis üyesi Engin Balcı ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Güneyli ,Ocaklı,Yeniköy,Fındıklı,Değirmendüzü ,Tayfur ,Karainebeyli ,Ilgardere,Pazarlı ,Burhanlı ,Cevizli köylerinde vatandaşlar,la bayramlaşıp 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamlarını ilettiler.

CHP İlçe Örgütü “Çiftçilerimizin kullandığı mazotta ki ötv tutarının kaldırılacağını ve emeklilerimizin kurban bayramında alacağı 15 bin tl bayram ikramiyesini müjdeledik…”ifadelerine yer verdi. Seda LİMAN ZENGİN