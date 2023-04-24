“Eşsiz Bir Destandır Çanakkale”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 24-25 Nisan Çanakkale Kara Savaşları’nın 108. yıl dönümü dolayısıyla ortak bir mesaj yayımladı.

Yayınlanan mesajda, “Çanakkale Zaferi, hem kara hem de deniz muharebeleriyle eşsiz kahramanlıklarla dolu bir destandır. Milletimizin büyük fedakarlıklarla, bağımsızlık ve vatan aşkıyla, canı pahasına kazandığı bu Zafer; adeta dünyanın kaderini değiştirmiştir.

Düşman kuvvetleri, 18 Mart 1915’te denizde büyük bir bozguna uğradıktan sonra karadan tarihi Gelibolu Yarımadası’na saldırarak ilerlemek istedi. Ancak denizde de karada da bağımsızlık mücadelesini, vatan sevgisini destana dönüştüren kahramanlar vardı. ‘Çanakkale Geçilmez’ denilmişti bir kere.

24-25 Nisan Çanakkale Kara Savaşları’nın 108. yılında dünya tarihine yön veren ölümsüz bir destanın kahramanları Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz.

Çanakkaleli hemşehrilerimizin ve aziz milletimizin Çanakkale Zaferi kutlu olsun” ifadeleri yer aldı.Haber Merkezi