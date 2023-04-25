57.Alay Sancağı Devir Teslim Töreni Yapıldı

Çanakkale Kara Savaşları’nın 108. yıl dönümünde Conkbayırı’nda temsili 57. Alay Sancağı devir teslim töreni gerçekleştirildi.Temsili 57. Alay Sancağı Devir Teslim Törenine; Vali İlhami Aktaş, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, protokol üyeleri, öğrenciler, izciler ve vatandaşlar katıldı.

Vali İlhami Aktaş tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören; saygı duruşu, tören kıtası tarafından saygı atışı yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Kuran-ı Kerim Tilaveti yapılarak şehitlerimiz için dualar edildikten sonra Yarbay Fatih Karabulut tarafından günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirildi.

Tören, 57. Alay’ın temsili sancağının, Celal Bayar Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyine teslim edilmesiyle son buldu.

Ardından; 57. Piyade Alay Şehitliği’nde düzenlenen anma programında şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı.

Anma Programına; Avustralya Gazi İşleri Bakanı Mın Dva Matt Keogh, Yeni Zelanda Savunma Bakanı Andrew Lıttle, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Patrick Sanders, protokol üyeleri ile çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.Caner AKŞİT