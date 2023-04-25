İlçemizde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Sınıfı ve 100.Yıl Barış Ortaokulunca gerçekleştirilen faaliyetlere katıldı.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Sınıfı ve 100.Yıl Barış Ortaokulunca gerçekleştirilen faaliyetlerde öğrenciler hazırladıkları renkli gösterileriyle veliler ve katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Hilal GEZER