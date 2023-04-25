GELİBOLU BELEDİYESİ PERSONELLERİNE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN EĞİTİMLER VERİLDİ

İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden Dr.Sima Anıl ve hemşire Gonca Kayalı tarafından Gelibolu Belediyesi personeline “Tütün Bağımlılığı ile Mücadele ve Korunma” konulu eğitim ile kırım kongo kanamalı ateş hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Özacar bu eğitimi düzenleyen İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü ile destek sunan İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne teşekkür etti. Caner AKŞİT