Atalarını Andılar

Çanakkale’de Anzak Çıkarması’nın 108. yılı anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası’ndaki Anzak Koyu’nda “Şafak Ayini” gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıllarda pandemiden dolayı yapılamayan törenlere katılım yoğun oldu.

Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Arıburnu önünde bulunan Anzak Koyu’nda Anzak Çıkarması’nın 108’nci yıl dönümü nedeniyle şafak çelenk koyma töreni gerçekleştirildi. Katılımcılar, atalarını anmak amacıyla tören alanında belirtilen etkinlik saatinden saatler önce yerlerini aldı.

Uyku tulumları ve battaniyeler içinde, tören alanına kurulan dev ekrandan Çanakkale Savaşları’na ilişkin belgesel, film, röportaj ve bazı kentlerdeki Anzak Günü törenlerini izleyerek “Şafak Ayini”nin başlamasını beklendi.

Gerçekleşen törenlere Avustralya Gazi İşleri Bakanı Matt Keogh, Yeni Zelanda Savunma Bakanı Adrew Little, İngiltere Genel Kurmay Başkanı Patrick Sanders, Avustralya Çanakkale Konsolosu Harry Hall, Vali Yardımcısı Davut Boztaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de katıldı.

Şafak Ayini’ne ve gerçekleşen törenlere 25 ‘i aşkın ülkeden ziyaretçi katıldı

Haber Merkezi