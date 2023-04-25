Belediye Başkanı Özacar CHP ilçe yöneticileri, İl Genel Meclis Üyeleriyle Sütlüce ve Bayırköy köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.
Özacar ; “Bölgemizin domates anlamında en önemli üretim merkezi olan bu iki köyümüz yeniden gülecek ve emeklerinin karşılığını alacak. Üretenin kazandığı günlere sayılı günler kaldı.”ifadelerine yer verdi.Seda LİMAN ZENGİN
ÖZACAR ve CHP İLÇE ÖRGÜTÜNDEN SÜTLÜCE VE BAYIRKÖY KÖYLERİNE ZİYARET
Belediye Başkanı Özacar CHP ilçe yöneticileri, İl Genel Meclis Üyeleriyle Sütlüce ve Bayırköy köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.