ÖZACAR ve CHP İLÇE ÖRGÜTÜNDEN SÜTLÜCE VE BAYIRKÖY KÖYLERİNE ZİYARET

Belediye Başkanı Özacar CHP ilçe yöneticileri, İl Genel Meclis Üyeleriyle Sütlüce ve Bayırköy köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Özacar ; “Bölgemizin domates anlamında en önemli üretim merkezi olan bu iki köyümüz yeniden gülecek ve emeklerinin karşılığını alacak. Üretenin kazandığı günlere sayılı günler kaldı.”ifadelerine yer verdi.Seda LİMAN ZENGİN