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ÖZACAR ve CHP İLÇE ÖRGÜTÜNDEN SÜTLÜCE VE BAYIRKÖY KÖYLERİNE ZİYARET

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Belediye Başkanı Özacar CHP ilçe yöneticileri, İl Genel Meclis Üyeleriyle Sütlüce ve Bayırköy köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.
Özacar ; “Bölgemizin domates anlamında en önemli üretim merkezi olan bu iki köyümüz yeniden gülecek ve emeklerinin karşılığını alacak. Üretenin kazandığı günlere sayılı günler kaldı.”ifadelerine yer verdi.Seda LİMAN ZENGİN

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