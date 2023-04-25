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Yağmur geliyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Meteoroloji tarafından ilçemiz ile ilgili paylaşılan son hava tahmin raporunda, Çarşamba  günü yağmur beklendiği belirtildi. Meteoroloji tarafından ilçemiz ile ilgili paylaşılan son hava tahmin raporunda, yağmur beklendiği görüldü. Çarşamba günü ilçemiz için çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri ise havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Öte yandan sıcaklıklar ise gündüz 17 derece, akşam ise ortalama 12 derece dolaylarında seyir edecek.

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