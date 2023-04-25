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Özacar İş Yeri Açılışına Katıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar geçtiğimiz gün iş yeri açılışına katıldı. Özacar; “Bugün girişimcilikte güzel bir örneğe imza atan genç kardeşimiz İrem Karahasanoğlu tarafından şehrimize kazandırılan “Event 24” isimli organizasyon firmasının açılışına katılarak heyecanına ortak olduk.
İşyerinin açılış kurdelesini hayırlı olması dileklerimizle kestik.”ifadelerinde bulundu. Ali GEZER

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