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Ak Parti İlçe Teşkilatı Köylere Ziyaretlere Devam Ediyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü , Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Aytaç Boyacı ile birlikte köylere ziyaretleri sürüyor.
İlçemiz Cumalı, Burhanlı, Ilgardere ve Pazarlı Köylerini ziyaret eden Ak Parti İlçe Teşkilatı hemşehrileri kahvelerde, evlerinde ziyaret ederek sorunlarını dinlediler.Ziyaretlerinin ve çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini belirttiler.
Ak Parti İlçe Teşkilatının seçim çalışmaları ziyaretler haricinde , sokaklarda Ak Parti logolu bayraklarının asılmasıyla da sürüyor.Geçtiğimiz akşam ilçemiz sokaklarında bayrak asma çalışmalarına Ak Partili gençlere İlçe Başkanı Serhad Sürücü de eşlik etti Ali GEZER

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